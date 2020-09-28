هل يسمح لكبار السن بأداء العمرة؟.. "السياحة" تجيب

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أنه نظرا لظروف فيروس كورونا وعدم وجود مصل أو علاج له حتى الآن فإن المملكة العربية السعودية ستلجأ لمنع بعض الفئات من السفر للمملكة لأداء العمرة هذا العام.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه يتوقع أن يمنع من هم أكبر من 65 عاما من السفر لأداء العمرة أسوة بما تم عند جائحة إنفلونزا الخنازير وذلك لضعف مناعتهم، فضلا عن منع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة التي تخص الجهاز التنفسي، كما سيتم منع مواطني الدول التي بها إصابات كبيرة بالمرض من السفر إلى السعودية بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة للعمرة لمواطني العالم والتي من المتوقع أن تخرج للنور خلال 10 أيام من الآن ثم بعدها يتم إصدار الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة، لافتا إلى أنه وفقا لكافة المؤشرات الواردة من السعودية فإن المواطنين المصريين لن يؤدوا العمرة قبل بداية العام المقبل وبالتحديد خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأوضح المصدر ان رحلات العمرة ستبدأ من يوم الأحد المقبل للسعوديين والمقيمين بالمملكة وستقيم الجهات السعودية الوضع قبل أن تتخذ قرارا بالسماح لدول العالم بالسفر للمملكة بداية نوفمبر المقبل.

ومن جهته قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن أسعار كافة خدمات العمرة ستشهد زيادة كبيرة فى الأسعار، وأضاف أن أسعار برامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام ستتراوح ما بين 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادى الذى تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة 4 نجوم نحو 30 ألف جنيه للبرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام فيما سيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.

وأرجع عزت السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار برامج العمرة إلى الارتفاع المتوقع لأسعار تذاكر الطيران نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها والتى تمنع الوصول لكامل الطاقة الاستيعابية للطائرة، فضلا عن إضافة مبالغ تحليل الـ" pcr" الخاص بكورونا والذى سيكون أحد مصوغات السفر هذا العام،علاوة عن ارتفاع أسعارخدمات النقل الداخلى بالسعودية وأسعار الفنادق بكل من مكة والمدينة المنورة .