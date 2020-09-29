جامعة الإسكندرية تفعل البريد الرسمي للأساتذة والطلاب مع بداية العام

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، برئاسة الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السياسيات التعليمية للجامعة مع بداية العام الدراسي 2020/2021.

وناقش إعداد البنية التحتية الالكترونية لكل الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي alexu.edu.eg @ لأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانا.

وتقديم كل الخدمات التعليمية من خلاله، وإتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، فضلا عن إنشاء بريد رسمي خاص بكافة المقررات لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر.

بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية والتي سوف يتم إعلانها للطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوع، ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

واوضح أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضور الطلاب مرتين إسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات إسبوعيا للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية او تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجد فى الكلية اوغير متواجد

أكد على ضرورة الاستمرار فى اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخي في الالتزام بها، سعياً لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة بدء العام الدراسي الجديد.

وافق المجلس علي ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرس، ومنح 28 درجة دكتوراة،89 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.