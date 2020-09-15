بالأسماء.. جامعة الإسكندرية نحصد جوائز مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب

أعلنت جامعة المنصورة، أسماء الفائزين بجوائز مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، اليوم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وفي حضور الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وشاركت جامعة الأزهر في المسابقة بأكبر عدد من الأعمال، فيما فازت جامعة الإسكندرية بأكبر عدد من الجوائز بعد جامعة المنصورة، وجري إعلان جوائز المسابقة وكانت النتائج كالتالي :

مجال القرآن الكريم :المركز الأول مصطفي محمود السيد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، المركز الثاني هشام حسام الشحات كلية الطب جامعة المنصورة، المركز الثالث عمرو علاء إبراهيم كلية الطب جامعة المنصورة، جائزة لجنة التحكيم إسلام محمد راغب كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

مجال الإنشاد الديني : المركز الأول عبد الله محمود كلية الآداب جامعة المنصورة، المركز الثاني هشام حسام الشحات كلية الطب جامعة المنصورة، المركز الثالث فارس مصطفى فؤاد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر

مجال القصة القصيرة المركز الأول مصطفي محمود مصطفي كلية التمريض جامعة الإسكندرية، المركز الثاني زكريا يحيى قايد كلية الآداب جامعة عين شمس، المركز الثالث عبير عماد الدين السيد كلية التربية جامعة المنصورة

مجال التصوير الفوتوغرافي : المركز الأول إسلام محمد إبراهيم كلية العلوم جامعة المنصورة، لمركز الثاني مهاب محمود عمرو كلية الهندسة جامعة المنصورة، المركز الثالث منة أحمد أحمد كلية الطب جامعة المنصورة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مجال التصوير الفوتوغرافي مها عمران محمد كلية العلوم جامعة أسيوط

مجال تصوير المعالم الأثرية : المركز الأول منه احمد احمد كلية الطب جامعة المنصورة، المركز الثاني مصطفي ادرى محمد كلية الهندسة جامعة الدلتا، المركز الثالث محمود على احمد كلية الآداب جامعة المنصورة، جائزة لجنة التحكيم زكريا يحيى قايد كلية الآداب جامعة عين شمس،

مجال العزف الموسيقى المركز الأول محمود عبد الله حسن كلية الزراعة جامعة الأزهر، المركز الثاني ميرنا محمود عمر كلية الصيدلة جامعة المنصورة، المركز الثالث جون سمير الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس.

مجال الغناء الفردي : المركز الأول أمال وجيه حسين كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، المركز الثاني هشام حسام الشحات كلية الطب جامعة المنصورة، المركز الثالث مريم جمال كلية العلوم جامعة الإسكندرية، جائزة لجنة التحكيم عمار نبيل كلية التجارة جامعة مدينة السادات

مجال البحث المقالي: المركز الأول احمد طلعت كامل كلية التمريض جامعة المنصورة، المركز الثاني احمد فوزى الشربيني كلية التربية جامعة المنصورة، المركز الثالث حسام أشرف محمد كلية الطب جامعة جنوب الوادي

مجال الشعر الفصحى : المركز الأول سلمى سيد محمد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، المركز الثاني عمرو ايمن مصطفي كلية الطب جامعة المنصورة، المركز الثالث زكريا يحيى قايد كلية الآداب جامعة عين شمس

مجال الشعر كلمات الأغاني: المركز الأول شادي مصطفي كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، المركز الثاني السيد على كلية التمريض جامعة المنصورة، المركز الثالث عبد الجليل محمد السيد كلية التجارة جامعة المنصورة،

مجال الشعر العامية : المركز الأول فاطمة الزهراء كلية التربية جامعة المنصورة، المركز الثاني احمد محمد عبد الله كلية الصيدلة جامعة المنصورة، المركز الثالث سارة محمود المرسى كلية التربية جامعة المنصورة، جائزة لجنة التحكيم شادي مصطفي الحسيني كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

حضر حفل إعلان أسماء الفائزين، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وبمشاركة نواب رؤساء جامعات للتعليم والطلاب بجامعة أسوان، مدينة السادات، وممثلين عن جامعة دمياط، الأزهر والإسكندرية، والدكتور أحمد العدل منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صبري سرايا منسق طلاب من أجل مصر.