الكويت تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: اللهم احفظها واجعلها آمنة (صور)

تصدر هاشتاج "الكويت" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متضمنا عبارات الدعم والدعاء للكويت ولأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وغرد أحد حساب باسم فهد الجزاع قائلا: "اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا و أدم عليه الخير كل الخير يارب العالمين.. اللهم لا تفجعنا في أحبائنا يارب".

وكتب سعودي الوازعي: "اللهم لا تفجع عبادك أهل الكويت ولا تفجعنا يارب"، فيما دعت سبأ الحميدي قائلة: "اللّٰهُم إنّا نستودعك الكويت وأميرها، اللّٰهُم قر أعينهم وسر خواطرهم ولا تحرمنا من ابتسامته".

وكتب بدر: "اللهم إنا نستودعك الكويت وأهلها أمنها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماها.. فأحفظها يا مَن لا تضيع عندهُ الودائع"، وكتب ثيو: "الشيخ صباح الأحمد أكثر شخص محبوب في الخليج.. صمام الأمان ورمز السلام، ملك الإنسانية والمحبة، ياحظكم فيه ياأهل الكويت، الله يحفظ الكويت وأهلها مِن كل شر".

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثالث والعشرون من يوليو الماضى لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة فى الكويت وفقا للديوان الأميرى الكويتى.

واكد الديوان فى ذلك الوقت أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرا إلى أنه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتى، أوائل سبتمبر الجارى أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.