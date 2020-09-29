"الزراعة" تنظم تدريبا لتنمية مهارات سكان الصحراء في الإنتاج الحيواني 

ينظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظة مطروح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إنَّه في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص وفي القلب منها أزمة نقص الغذاء التي يعاني منها مئات الملايين من البشر حول العالم سواء من نقص الموارد أو نقص المهارات، تمّ تكليف رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بتنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بواحة سيوة تحت عنوان: "التطبيقات العملية لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والداجني تحت ظروف البيئة الصحراوية".

واضاف أنَّ الدورة تتضمن تنمية المعارف عن طريق الشق النظري ثم تنمية المهارات عن طريق الشق العملي الذي يتم فيه تطبيق نتائج البحوث والدراسات العلمية علي أرض الواقع، وبذلك يتمّ الربط بين البحث العلمي والعمل الحقلي وهو ما يهدف إليه المجال البحثي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل الدورة:

‏* إلقاء الضوء على أهم معوقات تنمية الثروه الحيوانية والداجنة في واحة سيوة وسبل التغلب عليها.

‏* إجراء البيان العملي لسكان الواحة في كيفية تكوين العلائق في مراحل الإنتاج المختلفة.

‏* التعامل الآمن من المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها.

‏* تدريب سكان الواحة علي إدارة مزارع الأغنام والماعز.