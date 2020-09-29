مشهد مأساوي في "حادث المعادي".. الضحايا الـ5 من أسرة واحدة

بينما كان الأب يجلس مع زوجته كان الأبناء الثلاثة يتبادلون الحديث والضحكات فيما بينهم، لم يخطر على بالهم لحظة أنه سيكون الحوار الأخير، لتصطدم سيارة نقل في سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، مسجلة مشهد النهاية في حياتهم.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمعادي. وتمّ نقل المتوفيين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة النقل، المتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا، أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وجار عرضه على النيابة العامة، حسب مصدر أمني. وكشفت المعاينة المبدئية، عن أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل الحادث المروع الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، أن سبب الحادث هو اختلال عجلية القيادة بيد السائق السيارة النقل ما أدى إلى اصطدامه بالميكروباص.

وجرى استخراج تصاريح الدفن للضحايا الـ5، وتوصلت التحريات إلى جميع المتوفين من أسرة واحدة ومقيمين بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير للإدارة العامة للمرور، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا.

جرى ضبط سائق النقل، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، ونجح رجال المرور في رفع حطام السيارتين من الطريق الدائري.