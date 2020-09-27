عاجل.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالمنوفية

أصيب 10 أشخاص على الأقل، في حادث مروع علي طريق "شبين الكوم - قويسنا"، بمحافظة المنوفية، نتيجة اصطدام سيارة أجرة محملة بالركاب "ميكروباص"، وأخرى ملاكي، عند كمين "أبوشيخة"، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع بين شبين الكوم وقويسنا، وسقوط عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

كما انتقل ضباط مرور المنوفية إلى محل الواقعة، للإشراف على إعادة تسيير حركة المرور، وإزالة العوائق الناتجه عن الحادث، وتجمع عدد كبير من الأهالي للمساعدة في نقل الحالات المصابة.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الحادث تسبب في إصابة 10 أشخاص على الأقل، تم نقلهم إلى مستشفيات شبين الكوم، مشيراً إلى أن عدداً من المصابين حالتهم حرجة.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.