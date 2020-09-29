مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية غدا على متنها 4 آلاف و400 راكب

تسير الشركة القابضة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض"، إضافة إلى 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة.

كما جرى تسيير رحلتين جويتين إلى كل من أبو ظبي، الدمام، إسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف و400 راكب.