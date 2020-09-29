نصائح يجب اتباعها لتفادي الموجة الثانية من كورونا في الشتاء

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، "إن كل أجهزة وزارة الصحة، ودولة رئيس مجلس الوزراء أشادوا بالمواطن المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والذي كان مكمل لجهود الدولة من خلال الوعي المجتمعي".

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن بعض الرعايا الأجانب رفضوا أن يتركوا جنوب سيناء، والبحر الأحمر من الأمان الذين كانوا يستشعرونه في مصر وقت ما كان الوضع متأجج في دول أوروبا.

وأكد: "حاليا نشهد تراخي من بعض المواطنين في تطبيق الإجراءات الإحترازية، وطوق النجاة لبلدنا في الالتزام الذي نؤدية بعدة عوامل وقائية منها التباعد الاجتماعي، مضيفًا، "الكورونا لسه موجودة ومرض تنفسي بينتقل من خلال الرزاز"، لما أكون موجود في مكان مغلق يبقي لازم أتباعد اجتماعيا وأسيب مسافة من متر إلى مترين مع المتواجدين حولنا، وأرتدي الكمامة".

ووجه رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، نصيحة لكل بيت مصري لتفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا في فصل الشتاء، قائلا: "الشتاء جاي وموجات تقلب الجو جاية، ومش لازم أدفي أوي، ونفتح بيوتنا للهواء الطبيعي المتجدد الذي يخفف من الملوثات الموجودة في أي بيت، ضوء الشمس وما فيها من أشعة فوق بنفسجية تساعد على أعمال التطهير وتنقية البيئة".