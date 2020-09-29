مصدر يكشف خطة الصحة لمواجهة كورونا في الشتاء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة لمواجهة فصل الشتاء والأمراض التي تنتشر به، قائلا إنّ الخطة تهدف لمنع حدوث تفشيات وبائية لبعض الأمراض التي تنتشر شتاء، والحد من حدوث أمراض الجهاز التنفسي، مثل الحصبة والنكاف والإنفلونزا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنّ الخطة تعتمد على الترصد الدقيق للأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، طبقا للتعريف الخاص بكل مرض والإبلاغ السريع عنه، والتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، مع إعطاء أولوية للحصبة والنكاف، وتوفير أدوية الطوارئ وسرعة التعامل مع أي تفشيات وبائية.

خطة الوزارة تعتمد على رفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة

وأوضح أنّ الخطة تتضمن التثقيف الصحي إعلاميا وبمشاركة مجتمعية، فضلا عن رفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة، والتركيز على البعد البيئي، خاصة في المعامل ومستشفيات الحميات، مؤكدا أنّ نجاح الخطة يتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، بينها متابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، وإبلاغ الغرفة الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات.

وأكد المصدر أنّ الخطة تتضمن تدريب العاملين على مستوى الإدارات الصحية على أعمال الترصد الوبائي لأمراض الشتاء، وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية، برفع درجة الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات، وتزويدها بالكيماويات والكواشف اللازمة للتشخيص المبدئي والتأكيدي لأمراض الشتاء.

وأوضح المصدر أنّ هذا الشتاء له طبيعة خاصة، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، فهناك حالة من التأهب والاستعدادت الخاصة بالمستشفيات من توفير المستلزمات الطبية، والأدوية، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار.

وناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين عدم التواجد في الأماكن المغلقة، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة حال التواجد في هذه الأماكن، فارتداء الماسك وحده لا يكفي، ومن الأفضل التواجد في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، كما أن ما يتردد حول زيادة إصابات كورونا في فصلي الخريف والشتاء توقع علمي وبُني على دلائل.

وأضافت زايد، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك تخوفا حول العالم من زيادة إصابات فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء، حيث يزيد في هذين الفصلين الإنفلونزا الموسمية: "ممكن أي حد يجيله إنفلونزا عادية يفتكرها كورونا".