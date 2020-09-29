بث مباشر.. تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء كتب: نرمين عفيفي 02:43 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الدكتور مصطفى مدبولي يدلي الآن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية. اقرأ المزيد: بث مباشر| مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا المنتخب بحضور مصطفى مدبولي عمرو أديب: مصطفى مدبولي يُعد قصة نجاح والسخرية منه غير أخلاقية مدبولي يصدر قرارا بتعيين ياسر مصطفى رئيسا لمعهد بحوث البترول المصري رئيس الوزراء اليمني يتسلم رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء