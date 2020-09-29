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محمود مسلم

بث مباشر.. تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء

كتب:

نرمين عفيفي
02:43 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

يدلي الآن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية.

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