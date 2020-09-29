الإدريسي عن رسائل السيسي الاقتصادية للمواطنين: "مش بيسيب أي تفاصيل"

علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الرسائل الاقتصادية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين المصريين مؤخرا، قائلا: إن الدولة المصرية مستمرة بكامل قوتها وإرادتها، في جدول زمني لمشروعات قومية كثيرة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي ما زالت مستمرة، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة على أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو الذي جعل الدولة المصرية بكامل قوته، في ظل تأثر اقتصادات العديد من الدول بجائحة كورونا.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن كل المشروعات يمولها المواطنون، وهم من يجنون ثمارها أيضا، كما يؤكد في كل مناسبة على حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين ومواجهة المشكلات والتحديات كافة بمنتهى القوة.

وأشار، إلى أن الإذاعات الموجهة ضد الدولة المصرية تهدف إلى هدم الثقة بين المواطن والدولة المصرية، مستطردا، "الرئيس السيسي مش بيسيب أي تفاصيل مش واضحة وبيفسر الكلام بالطريقة اللي توصل للمواطنين بإختلاف مستويات تعليمهم وثقافتهم".

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تتحرك على خطط قصيرة وطويلة الأجل، حيث أن هناك رؤية مصر 2030 وخطوات تنموية تتحرك الدولة بها لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعمل على توفير استثمارات حكومية وتوفر إلى جانبها فرصا اقتصادية جديدة وتعمل على تهيئة فرص للقطاع الخاص وهو ما يعود على المواطنين من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على سعر صرف العملة.