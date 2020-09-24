خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة له تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة

قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، أن الاستمرار في خفض سعر الفائدة، له تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة في مصر، خاصة أن هناك جزء كبير من المصريين، يعيش على إيرادات استثماراتهم في البنوك، سواء كان ودائع أو شهادات، وعند خفض سعر الفائدة، ستنخفض القوة الشرائية لدى هؤلاء المواطنين، ما يترتب على ذلك الدخول في حالة كساد، قد تتبعها حالة من الركود.

وأكدت فهمي، على أنها ضد قرار تخفيض سعر الفائدة، مشيرة إلى أن التضخم لا ينخفض، وإنما القوة الشرائية لدى المواطنين هي التي انخفضت، ما يعني أننا في حالة كساد وليس انخفاضا للتضخم.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليوم، خفضت كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75%و9.25%على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%.