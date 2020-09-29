"الجلود" تطالب "الصناعة" بزيادة أسعار الأحذية تامة الصنع الاسترشادية

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت نيفين جامع وزيرة الصناعة في اجتماعها أمس مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي "وجوه الأحذية"، والحذاء تام الصنع والتي حددتها الغرفة وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً وتسهم في الحد من التهريب.

وبحسب بيان عن الغرفة، تمّ تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعار إسترشادية بواقع 3 دولارت للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي.

وأكّد رئيس غرفة صناعة الجلود، ضرورة تقنين وضع المنتج التام المستورد وان يتم العمل بالأسعار الاسترشادية المقدمة من الغرفة وأيضا بالنسبة للأسعار الخاصة بفوندي الحذاء، مشيراً الى أنَّ الغرفة على استعداد لمساعدة الدباغة بالمخزون الذي لديهم لعمل حذاء متوسط السعر ويكون بجودة عالية ولكن علي الزملاء بالدباغة أن يعملوا علي تطوير الجلد المشطب حتى يتمكن صناع الجلود عمل حذاء بجودة عالية وبسعر مناسب.

وأضاف "السمالوطي"، أنَّه طالب أيضًا خلال الاجتماع مع وزيرة الصناعة بعدم السماح بتصدير "الوايت بلو" وذلك لحماية الصناعة المحلية من الانهيار.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقدت، أمس، اجتماعا مع منتجي الجلود، أكّدت خلاله أنَّ قطاع صناعة ودباغة الجلود يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين العاملين في هذا القطاع في مجالات الدباغة والتصنيع لانشاء مشروعات استثمارية تحقق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالب الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضا.