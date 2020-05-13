شعبة صناعة الجلود: موسم العيد ينعش مبيعات أحذية الأطفال والسيدات

شهدت مبيعات الأحذية انتعاشة، بداية الأيام الأخيرة من شهر رمضان الحالي وخاصة الأسواق الشعبية التي يتزايد فيها الإقبال خاصة على أحذية الأطفال، وسط توقعات بمزيد من الانتعاش قبيل انتهاء شهر رمضان بأيام.

وقال شريف يحيى، رئيس شعبة صناعة الجلود في غرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأحذية شهدت حالة رواجا خلال هذه الفترة، لكن ما زال الإقبال لا يتناسب مع موسم العيد، مؤكدا على أن الرواج الفعلي في الأسواق يكون خلال آخر 5 أيام من شهر رمضان.

وأشار إلى أن عدد كبير من المصانع قام بعمل تخفيضات لجذب الزبائن وزيادة المبيعات، خاصة أن هناك حالة ركود كبيرة في الأسواق، وهذه الوسيلة تتبعها المصانع لزيادة حجم المبيعات.

وأوضح أن الأسواق الشعبية بالمقارنة بمحالات وسط البلد هي الأكثر مبيعا وتنشط مبيعات هذه الأسواق قبيل شهر رمضان بأسبوع، مشيرا إلى أنه بالرغم من زيادة الإقبال إلا أن حركة المبيعات متواضعة بالنسبة لموسم العيد هذا العام بالمقارنة بالعيد الماضي، مضيفا: "أحذية الأطفال الأكثر مبيعا خلال هذه الفترة لأن الأسر تقبل على شراء مستلزمات العيد للأطفال أولاً ثم باقي الأسرة".

وقال إن العاملين في هذا المجال لم يحققوا إلا نحو 3% من إجمالي المبيعات التي كانت مستهدفة منذ جائحة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن السلع الأساسية والغذائية كانت لها الأولوية في قائمة شراء المستهلكين بداية شهر رمضان.

وأكد على أن استقرار أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية وعدم ارتفاعها مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي، نتيجة الركود، وضعف الإقبال، موضحا أن هناك ثبات في الأسعار بالمقارنة بالعام الماضي، وقال إن مبيعات الأحذية الأطفال والحريمي تمثل أعلى الأصناف بيعا مقارنة بالرجالي خاصة في العيد.