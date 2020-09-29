عاجل.. الجنايات تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة تلقي رشوة 45 يوما

عاجل.. الجنايات تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة تلقي رشوة 45 يوما
كتب:
هيثم البرعى
03:22 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و4 متهمين آخرين، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة، والإضرار بالمال العام والتربح.
وأمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين متهمين بالرشوة، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.