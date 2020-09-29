عاجل.. الجنايات تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة تلقي رشوة 45 يوما

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و4 متهمين آخرين، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة، والإضرار بالمال العام والتربح.

وأمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين متهمين بالرشوة، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.