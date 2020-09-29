عاجل.. مدبولي: مشروع تبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات تبطين الترع والمصارف يخفض هدر المياه ويرفع كفاءة البيئة وإزالة الحشائش والمخلفات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال زيارته كفر الشيخ اليوم، إلى أن المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو، ولكن تصورنا أننا سنصل لأكثر من 20 ألف كيلو في المشروع كله، كإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، وجار العمل الآن على 3500 منها وسينتهي هذا المشروع في عامين أو أقل.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يتم تنفيذه في كل مكان بمصر من الدلتا للصعيد ويتم تنفيذه لكي تصل المياه للأماكن المتعبة وكانت تعاني من نقص المياه.