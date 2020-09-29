يفتتحه رئيس الوزراء اليوم ويحوي أسطورة إيزيس.. تعرف على متحف كفر الشيخ

بعد 28 عاما من توقف العمل به يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم متحف كفر الشيخ.

وترصد "الوطن" أهم المعلومات عن المتحف المرتقب افتتاحة:

- يحوي المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي تؤرخ لتاريخ المحافظة، ويقع على مساحة 6670 م2.

- المتحف مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.

- المتحف تم إنشاؤة على أحدث أنظمة التأمين والإنذار ضد الحرائق، وقامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف.

- يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

- يبرز سيناريو العرض بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ.

- يسلط سيناريو العرض الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية.

- بتناول بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كل التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

- من أهم القطع المعروضة تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الإلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين.

- تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

- شهدت الأيام الماضية أعمال رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي لواجهة المتحف والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق، بالاضافة إلى تفقد المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات إرشادية.