عارفة عبدالرسول ومحمد هنيدي في "النمس والإنس".. إفيهات رايح جاي

"حلو يابت.. حلو الإفيه.. هو ده"، عبارات حماسية كان يطلقها الفنان محمد هنيدي، خلال تصوير مشاهده بفيلم "النمس والإنس" التي جمعته بالفنانة عارفة عبدالرسول، والتي تجسد شخصية والدته، للتعبير عن إعجابه بها، فضلًا عن إضفاء روح التعاون فيما بينهما.

فيلم "النمس والإنس" الذي انتهت عارفة عبدالرسول من تصويره، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، دنيا ماهر، تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" أول تعاون فني يجمع بين محمد هنيدي، وعارفة عبدالرسول، التي قالت في تصريحات لـ"الوطن"، إن هنيدي، من الشخصيات الفنية التي تضفي جو البهجة على كل من يعمل معه، "هنيدي و آه من هنيدي"، فنان متمكن، كنا نجلس سويًا ونتحدث عن المشاهد بيننا والإفيهات التي تجذب المشاهدين، لم يبخل بالنصيحة يومًا، ولم يحتكر الضحكة لنفسه، بل يبدي إعجابه بالمشاهد الجيدة بيننا، ويقولي "حلوة ياعارفة.. حلوة يابنت الإيه"، عِرف يدخل قلبي.

وتضيف عارفة عبدالرسول "لا أحبذ الرسميات، و أُُفضل من يناديني باسم الدلع أوشا خصوصًا أصدقائي، ومحمد هنيدي فنان جدع يجيد التعامل مع من حوله، ويشجعهم، ليس نجمًا مغرورًا، لكن بيقدر قيمة التمثيل الصح، وكان قادرًا على إزالة أي حواجز قد تكون بيننا، ونرمي الإفيهات بشكل صح، ويظبط حركتي قدام الكاميرا عشان الإضاءة تكون على وشي".

وعن تمكن عارفة عبدالرسول في الكوميديا، ومشاركتها في أكثر من دور كوميدي، سواء في أعمال كوميدية خالصة، أو درامية، قالت "إنها منحة من ربنا، واختيار المخرجين لي في هذه الأدوار، وهناك من يقف على المسرح يقول إفيهات، لكن عند التمثيل لايكون لديه رؤية محددة".

على أجندة عارفة عبدالرسول أو "أوشا" كما يناديها أحفادها، عدد من الأفلام الجديدة منها مع كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومع أحمد عز وكريم عبدالعزيز من خلال فيلم "كيرة والجن"، ومع محمد هنيدي، ومنة شلبي، من خلال فيلم "النمس والإنس".