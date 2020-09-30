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حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، وتفانيه في عمل أي شيء لمساعدتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا لا تكلف شركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

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