الرئيس السيسي ينعى أمير الكويت: أخ وصديق عزيز

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمصر وللأمتين العربية والإسلامية، قائلًا "فقدنا أخاً وصديقاً عزيزاً"، معربًا باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم.

ودعا الرئيس السيسي، في نعيه، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

ونعت جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئاسة ترثي أمير الكويت: كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء

وجاء في بيان الرئاسة الخاص بنعي أمير الكويت: "تستذكر مصر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".