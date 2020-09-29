محمد هنيدي ينعي أمير الكويت: رحمة الله عليه

نعى الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر، والذي وافته المنيه صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

وكتب هنيدي "البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لأهلنا في الكويت، اللهم أرحمه واغفر له يارب ⁧‫الشيخ.. صباح الأحمد الصباح‬⁩".

وتوفى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنًَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.