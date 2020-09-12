محمد هنيدي ينعى "فرعون" بصورة تجمعهما: ربنا يرحمه

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان عبدالرازق الشيمي الشهير بـ"فرعون"، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "هنيدي" صورة له تجمعه مع الفنان الراحل في أحد المشاهد، معلقا: "البقاء لله في الفنان عبد الرازق الشيمي (فرعون).. ربنا يرحمه ويغفرله".

ورحل الممثل عبدالرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون" عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على أثرها مستشفى الهرم، حيث صعدت روحه إلى بارئها.

وأعلن محمد الشيمي، شقيق "عبدالرازق" نبأ الوفاة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم، والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرًا".