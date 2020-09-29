تأجيل دعوى وقف انتخابات مجلس النواب لجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 56183، وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 لجلسة الغد.

أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته".

وأضافت الدعوى أنه يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل، وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون.