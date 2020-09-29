أسامة الأزهري ناعيا أمير الكويت: جزاه الله خيرا على مواقفه مع مصر

نعى الدكتور أسامة الأزهري الشعب الكويتي الشقيق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتب "الأزهري" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلًا: "عزاء واجب إلى شعب الكويت الشقيق، أتقدم بخالص العزاء إلى شعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وأكمل: "سائلًا المولى جل جلاله أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خيرًا على كل موقف ساند فيه أرض الكنانة مصر، وندعو لشعب الكويت الشقيق أن يلهمهم الله الصبر في مصابهم الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".