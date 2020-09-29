محمود محيي الدين ناعيا أمير الكويت: افتقدنا صوتا من أصوات الحكمة

نعى الدكتور محمود محيي الدين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة، ونائب رئيس البنك الدولي الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا.

وقال "محيي الدين"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع "linked in": "ببالغ الحزن أنعى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رحمه الله وغفر له وصبر أهله وأشقاءنا في دولة الكويت الشقيقة، وكل محبيه في الأمة العربية، وحول العالم على فراقه".

وتابع: "نفتقد بوفاة سموه، صوتا معتبرا من أصوات الحكمة، وساعياً بقيادة سمحاء لما فيه الخير، بمبادرات هامة في مجالات العمل الانساني، ونتذكر ما قام به من جهود فائقة من أجل التعاون على تحقيق التنمية ببرامج مساندة بتمويل ضخم، شهدت تعهداتها مؤتمرات القمة الاقتصادية العربية التي أسهم سموه في عقدها منذ عام 2009".

وواصل: "كان اهتمام سموه بالغاً في ايجاد فرص عمل ومساندة الشباب العربي، في تأسيس مشروعاتهم تطوير قدراتهم و مهاراتهم، تشرفت بمقابلة سموه عدة مرات بدولة الكويت الشقيقة و في مؤتمرات دولية، وأشهد أنه كان دائماً على استعداد لمساندة كل ما يرسخ أواصر التعاون، ومساهماً دون كلل في تيسير حياة عموم الناس أينما كانوا".

واختتم النعي بآية قرآنية : "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ".