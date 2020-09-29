أصالة تنعي الشيخ صباح الأحمد: الله يعين أهلنا بالكويت

نعت المطربة أصالة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتبت اصالة: "‏الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي الشيخ ⁧‫صباح الأحمد الصباح‬⁩، الله يرحمه ويغفر له ويكون مثواه الجنّة، آمين ياربّ العالمين".

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الـ23 من يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.