"الكيماويات" تشكو "الدولية للدهانات" للنائب العام: فصلت العمال تعسفيا

تقدمت النقابة العامة للكيماويات، برئاسة الكيمائي عماد حمدي، ببلاغ ضد إدارة المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو للدهانات"، إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن إدارة الشركة الكائنة بالمنطقـة الصناعية الثانية ببرج العرب بالإسكندرية تقوم بفصل العمال تعسفياً، وتمنعهم من تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم.

واضاف البيان أن 15 عاملاً من الشركة، زاروا النقابة العامة للكيماويات بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وتقدموا بشكوى تتضمن 4 محاور جاءت كالآتي:

*فصل العمال تعسفياً بمخالفة القانون والدستور .

* يعمل بالشركة 900 عامل محرومون من تأسيس لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم المشروعة وتتفاوض مع الإدارة في تلك الحقوق .

* عدم التزام إدارة الشركة بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، ما يعرض صحة العاملين بها للضرر .

* التهديد المستمر للعمال بالفصل، والانتقاص من الحقوق دون وجه حق.

وأشار البيان إلى أن البلاغ استغاث بالنائب العام للتدخل لإنهاء تلك الأزمة، مؤكداً ثقته في الحل في دولة القانون التي يرسي مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، أرسلت مذكرة بمطالب العمال إلى الجهات المعنية في الدولة منها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، بشأن أزمة عمال المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو للدهانات" وقيام الشركة بفصل عدد من العمال تعسفيًا.

وتتبع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة عماد حمدى، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، وهو الذي يضم 26 نقابة عامة بالاضافة إلى نقابة العاملين بالكيماويات.

وتصدرت شركة "المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ــ ميدو" صادرات مصر من منتجات الدهانات والأحبار المائية في عام 2018، إذ جاءت الشركة فى مقدمة أكبر 10 شركات مصدرة بقطاع الدهانات مسيطرة على 47% من إجمالى قيمة صادرات القطاع، لتحقق نحو 4.5 مليون دولار بنهاية الربع الاول من العام نفسه.