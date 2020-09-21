تصديري الكيماويات: تركيا أكبر مستورد لمنتجات مصر بـ415 مليون دولار

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن أنّ تركيا احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة للمنتجات المصرية، مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس في بيان اليوم، إنّ الصناعات الكيماوية تستحوذ على 50% من الصادرات المصرية للسوق التركي، وفي المرتبة الثانية تأتي إيطاليا مستحوذة على 6% من صادرات القطاع بما قيمته 173.34 مليون دولار، تلاها فرنسا مستحوذة على 5% بما قيمته 151.34 مليون دولار، تلاها الهند بنحو 5% مستحوذة على 5% بما قيمته 150.84 مليون دولار.

وأضاف: "في المرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة بنحو 5% مسجلة 141.13 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة المملكة العربية السعودية، مستحوذة على 5% من الصادرات بما قيمته 130.20 مليون دولار".