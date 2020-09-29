نايف السهيل ناعيا أمير الكويت: العالم فقد قائدا استثنائيا

نعى الدكتور نايف السهيل، الأستاذ بكلية التربية بجامعة الأمير جابر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا، موضحًا أن الأمير الراحل له تاريخ طويل من العمل السياسي بداية من تولي وزارة الشئون الاجتماعية، ثم وزيرا للخارجية إلى وصل إلى منصب أمير للبلاد.

وأضاف "السهيل" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra new"، أن المرأة في عهد الأمير الراحل حصلت على حقوقها كاملة في الكويت كما كان الشيخ قائدا للعمل الإنساني، وسعى إلى دعم العملية التنموية في دولة الكويت ورجلا للسلام بين الدول العربية والإسلامية، وكان له دور في توجيه وجهات النظر بين مختلف الدول العربية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية بجامعة الأمير جابر، أن الكويت كانت في عهد الصباح مقرا للعمل الإنساني وكان الأمير يسعى دائما إلى دعم العمل الإنساني، وكذلك تقريب وجهات النظر وخاصة بين الدول الخليجية والإسلامية وسعى إلى توطيد العلاقات بين الدول العربية، لم يكن قائدا للكويت فقط ولكنه قائد استثنائي وله علاقات عربية ودولية لذا فإن فقده كان على مستوى الإقليمي والدولي وليس على المحلي فقط.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قد توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.