محمد حماقي وأحلام ينعيان أمير الكويت: رحم الله أبونا الغالي

نعى الفنان محمد حماقي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا.

وقال "حماقي"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت.. وخالص المواساة للشعب الكويتي الشقيق.. أسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان".

بينما نعت الفنانة أحلام الراحل، قائلة: "عظم الله اجرنا فيك شيخنا وأبونا الغالي وعظم الله أجركم يا اهلي يا اهل الكويت اللهم إنا نستودعك الكويت فأحفظها".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.