تأجيل 78 دعوى بانتخابات النواب للغد.. و25 آخرين لجلسة 1 أكتوبر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عددًا من القرارت المتنوعة في دعاوى انتخابات مجلس النواب، وجميع القرارت شملت تأجيل ولم يصدر أي أحكام حتى الآن.

وتنوعت القرارت ما بين تأجيل 78 دعوى لجلسة الغد الأربعاء، للاطلاع والرد علي طلبات المحكمة التى أبدتها للمدعين، فيما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع، كما أرجأت المحكمة 15 دعوى لإصدار قرار بشأنهم أخر الجلسة مساء اليوم.

وأحالت المحكمة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، ودعوى أخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمي.