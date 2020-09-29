سياسي كويتي ناعيا صباح الأحمد: آمن بمكانة مصر الكبيرة

نعى المحلل السياسي الكويتي عبد الواحد خلفان، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا، موضحًا أن العلاقات الكويتية المصرية أثناء حكم صباح الأحمد كانت قوية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وكذلك أثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "خلفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "EXTRA NEWS"، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت قمة التعاون والانفتاح بين البلدين، فكان أمير الكويت الراحل يؤمن بمصر كدولة عربية كبيرة ذات عمق بشري وعلمي ويحرص على حضور القمم العربية وكانت أغلبها تقام في القاهرة.

وأشار المحلل السياسي الكويتي، إلى أن أمير الكويت الراحل كان يترجم الدبلوماسية بصور مختلفة، فحرص على مساعدة الدول في حالة الكوارث والحروب أو المشاكل الاقتصادية، أو إقامة مشاريع تنموية وثقافية منذ تأسيس الكويت في ستينيات القرن الماضي، عبر صندوق التنمية والذي يقوم بأعمال اقتصادية جبارة على المستوى العالمي والعربي.

وأوضح أن سياسة الكويت أثناء حكم الأمير الراحل كانت قائمة على عدم الدخول في أي صراع إقليمي أو دولي أو أي نزاعات، وهذا أعطى فرصة كبيرة من أجل المبادرات لحل النزاعات الإقليمية، حيث كان حريصًا على المساعدة في التنمية في دول أمريكا اللاتينية ومصر وباقي الدول العربية.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التليفزيون الحكومي، الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.