هاشتاج "الكويت" و"صباح الأحمد" يتصدران "تويتر": ابتسامته حية في قلوبنا

تصدر هاشتاج "الكويت" و"الشيخ صباح الأحمد الصباح"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا، قدم المعلقين من خلاله النعي والتعازي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا.

وقال أحد المعلقين: "رحل أب الابتسامة وابتسامته لم ترحل ومازالت حية في قلوبنا، رحمك الله يا صاحب القلب الطيب، وجعل الجنة دارًا ومُستقرًا لك، عظّم الله أجر الكويت وأجرنا جميعًا، رحم الله صاحب الوجه البشوش والإبتسامة النقية، الشيخ صباح الأحمد الصباح ، وغفر الله له وأسكنه جنات النعيم".

وعلق آخر: "رحل عن الدنيا وعمره تجاوز الـ90 ولم نسمع يوما أنه قتل وقطع معارضية، ولم نسمع يوما ان الكويت ارسلت مرتزقة واسلحة لدمار الاوطان، بل طائرات المساعدات لاتكاد تتوقف، خبر وفاة الشيخ صبــاح الاحمد الصباح، صقفة وفاجعه للجميع، ونسأل الله ان يرحمه ويغفرله، ولا تنسونه من دعائكم".

بينما أضاف آخر: "ليس هناك أحرف تسعفنا لرثاء والدنا ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، قبل خمس سنوات عاشت المملكة العربية السعودية نفس هالتجربه المؤلمة عندما توفى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، توفى ملك الإنسانية والآن توفى أمير الانسانيه".

بينما رحب الشعب الكويتي بأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح: "اللهم نسألك السداد والتوفيق لولي أمرنا وأميرنا الشيخ نواف الأحمد الصباح، اللهم خذ بناصيته للتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أجعله يتبع الحق الذي تريد وجنبه الباطل، اللهم أرزقه البطانه الصالحة المصلحة التي تدله على الخير وتعينه عليه".

وعلق آخر: "سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خير خلف لخير سلف، أعانك الله على حمل الأمانة وفقك الله و سدد خطاك، نبايعك على السمع والطاعة في المكره والمنشط".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.