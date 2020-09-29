البرلمان العربي ينعى أمير الكويت: فقدنا قائدا مخلصا للأمة

أعرب البرلمان العربي، عن خالص تعازیه ومواساته لقیادة وشعب وحكومة وبرلمان دولة الكویت الشقیقة في وفاة أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئیس البرلمان مشعل السلمي، فى بیان الیوم الثلاثاء، أن "الأمة العربیة فقدت برحیل الشیخ صباح الأحمد الصباح رحمھ الله زعیمًا وقائدًا مخلصًا للكویت وللأمة العربیة والإسلامیة، لما كان یتمتع به من رؤیة حكیمة تجسدت في الأعمال التي قام بھا طوال فترة حیاته".

وأضاف أن "الشیخ صباح لم یدخر جھدًا في الدفاع عن قضایا الأمة العربیة وجمع كلمتھا وتوحید صفھا، انطلاقًا من إیمانھا العمیق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجھود بین أبناء الأمة العربیة، للمساھمة في اعلاء شأنھا ورفع مكانتھا في كافة المحافل الإقلیمیة والدولیة".

وأكد البرلمان وقوفه وتضامنه مع قیادة وشعب الكویت الشقیقة في ھذا المصاب الجلل وفي ھذا الظروف الدقیقة التي تمر بھا.

وأعرب عن ثقته في مواصلة قیادة دولة الكویت المسیرة المباركة التي قادھا الشیخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله نحو تحقیق التقدم والازدھار والنھضة لدولة وشعب الكویت الشقیق.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.

وجاء نص بيان الديوان الأميري في الكويت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون".