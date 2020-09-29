نجوم الفن ينعون وفاة أمير الكويت: والد الجميع.. الله يرحمه

نعى عدد من نجوم الفن والإعلام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، والذي وافته المنية صباح اليوم، حيث تحولت صفحات "سوشيال ميديا" لدفتر عزاء.

ونعى حسين الجسمي الأمير الراحل، قائلًا: "وداعًا يا أمير الإنسانية، خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ⁧‫الكويت‬⁩ الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح‬⁩، اللهم يمن كتابه وهوّن حسابه وارحمه"

وكتبت نوال الزغبي عبر "تويتر"، قائلًا: "رحم الله الشيخ ⁧‫صباح أحمد الصباح‬⁩ الأمير المحب للبنان وأهله.. والوالد الغالي على قلب ⁧‫الكويت‬⁩.. أحرّ التعازي للشعب الكويتي.. ألهمكم الله الصبر والسلوان وأسكن فقيدكم فسيح جنانه".

وكتب المطرب عبدالمجيد عبدالله، قائلًا "عظّم الله أجرنا وأجركم يا أهل الكويت".

فيما علق المطرب اللبناني مروان خوري، قائلًا: "تعازيّ القلبية للعالم العربي عموماً وللكويت الحبيبة خصوصاً بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح‬⁩ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

أما المطرب رامي عياش، فقال: "أهلي وإخواني وأصدقائي في دولة ⁧‫#"الكويت‬⁩ الحبيبة.. حزننا كبير بفقدان أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد‬⁩.. عظم الله أجركم".

ونعى المطرب ماجد المهندس الأمير الراحل، قائلًا: "خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته".

وكتب الفنان محمد عبدالرحمن "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة الأمير ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح‬⁩ ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب الفنان أحمد فهمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة سمو الأمير ‏الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ‏أمير دولة الكويت، أسكنه الله فسيح جناته".

وتوفى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنًَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا، فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.