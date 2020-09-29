تركيا تؤجج القتال بين أرمينيا وأذربيجان بالمرتزقة: 2000 دولار شهريا

دخلت تركيا على خط الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، لتقف إلى جوار الثانية بدعمها بمرتزقة سوريين.

وتبدأ الرحلة من مراكز تجنيد المرتزقة في سوريا، ثم نقلهم بعد ذلك إلى معسكرات التدريب، وبعدها الحصول على عقود برواتب مرتفعة، ثم نقلهم إلى أذربيجان مع كمية هائلة من الأسلحة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يطالب العالم أجمع بتخفيف التصعيد في إقليم ناغورنو كاراباخ يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحده على الجانب الآخر يشعل التصعيد، فأرمينيا اتهمت تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين لدعم أذربيجان.

وكشف المرصد السوري أن أنقرة نقلت نحو 300 مرتزق غالبيتهم من ميليشيات فرقة السلطان مراد ولواء السلطان سليمان شاه من بلدات وقرى عفرين، وتم إخبارهم بأن وجهتهم ستكون أذربيجان لحماية مواقع حدودية مقابل 2000 دولار أمريكي.

وأوضح المرصد أن أنقرة تمد باكو بالسلاح والذخيرة لسنوات خلت، حتى أضحت سوقًا مهمة لشركات السلاح التركية استراتيجية اعتمدتها تركيا من قبل في سوريا والعراق وليبيا ليشتعل العالم بالصراعات بسبب أطماع أردوغان.