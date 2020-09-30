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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:29 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل باستمرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر، حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات وقد تجمعك بالبعض حوارات شيقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

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