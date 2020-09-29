حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج القوس بالعطاء، كما إنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك خاصة في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض.. حاول أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.