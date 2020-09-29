وزير الرياضة يفتتح المنتدى الأول لتسويق المعسكرات الرياضية العربية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات المنتدي الافتراضي الأول لتسويق المعسكرات الرياضية تحت شعار "منتدي الترابط الرياضي"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

مشاركة وزير شباب العراق وخبراء الاستثمار والتسويق العربي

حضر فعاليات المنتدى -الذى عُقد أون لاين- كل من عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خالد بن سليمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، ومجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار الرياضي وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

ويستهدف المنتدي التعرف على المنشآت والإمكانيات المتاحة بالدول لاستضافة المعسكرات الرياضية بالبلاد العربية، والامتيازات التي يمكن أن تقدمها كل دولة لجذب الفرق والمنتخبات الرياضية، ويعد المنتدى فرصة لتبادل الرؤى والأفكار الخاصة بالمعسكرات الرياضية.

واستهل الدكتور أشرف صبحي كلمته بتقديم العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

تبادل الخبرات والتجارب في المعسكرات الرياضية للدول العربية

وفي حديثه حول تبادل المعسكرات الرياضية العربية، أوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالشأن الرياضي والشبابي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وتحقيق أقصي استفادة من المقومات المتوفرة سعياً لتحقيق التكامل بين الدول العربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية استضافة المعسكرات الرياضية العربية والتي تلعب دورا إيجابيا مؤثرا على القطاع الاقتصادي، مقدما الشكر للقائمين على تنظيم المنتدي للتحاور حول آليات التكامل بين الدول العربية في استضافة تلك المعسكرات.

وطالب وزير الشباب بالخروج بمجموعة من التوصيات البناءة من خلال مناقشات المنتدي بحيث يتم عرض تلك التوصيات على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعاته المقبلة، مع طرح مقترح إقامة ملتقي حواري لاحق يناقش فرص الاستثمار الرياضي العربي، لافتًا إلى أهمية وجود دراسة وافية تشتمل على كل بنود التعاون والفرص لتبادل المعسكرات الرياضية بين البلدان العربية استفادةً من الإمكانيات المتاحة بكل دولة.