فيديو.. وزيرة التخطيط تشرح معنى التنمية المستدامة

بثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيديو للوزيرة هالة السعيد، مساء أمس الثلاثاء، على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضح فيه مفهوم "التنمية المستدامة" بشكل مبسط وأهميتها للمواطن المصري.

الفيديو الذي بثته الوزارة، وأعدته وزارة الدولة للإعلام ضمن مبادرة تنمية، تناول شرح الوزيرة للمفهوم الاقتصادي الأكثر تداولاً بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتحديثها خلال الفترة الأخيرة لتواكب متطلبات التنمية.

وزيرة التخطيط قالت إن قضية التنمية المستدامة قضية هامة للغاية، وهي تعني تحسين جودة الحياة للمواطن من الناحية الاقتصادية، وكذلك من الناحية الاجتماعية، مع ضمان استدامة ذلك، بما يحقق كل أهداف التنمية دون التفريط في حقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة، عبر استغلال كافة الموارد لتحسين حياة المواطن، بما يوفر له خدمات أفضل، على كافة الأصعدة، كتحسين الدخل وجودة الصحة والتعليم والمياه، دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الحصول على نفس هذه الخدمات.

وسبق أن عقدت الوزيرة، يوم أمس، اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.