عاجل.. هالة السعيد تدلي بصوتها في مصر الجديدة

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة بلجنة فرعية رقم 324، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.