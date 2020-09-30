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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:30 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت لديه قلب كبير، يحمل في داخله الككثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تتجه بثقة نحو أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

 ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس . 

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