حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أنّه من أكثر الأشخاص الذين يُعطون العلاقة العاطفية أهميتها في حياتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، فلتهتم بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة وأيضا كي تهتم بشئونك الخاصة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.