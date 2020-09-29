مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بأسيوط

لقى مسن مصرعه، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكوبري طما العلوي بالبداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول" محمد إسماعيل محمد" 62 سنة، مقيم بقرية نجع الجزيرة دائرة المركز، فى إدعاء دهس سيارة، وتوفى اثناء إجراء الإسعافات الأولية له.

وبالانتقال وسؤال شهود العيان، ذكروا أن سيارة صدمته اثناء عبوره الطريق بكوبرى طما العلوى، وفرت السيارة هاربة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.