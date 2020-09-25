إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل، على طريق الحامول، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحامول، وانتقلت قوة أمنية لتسيير الحركة المرورية، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وتبين حدوث تصادم بين سيارتين.

وتبين أن المصابين هم، عبد الرؤوف محمد عبد الحليم، 58 عاما، مصاب بارتجاج بالمخ، ياسمين مدحت سعيد، 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، منة مدحت سعيد 8 سنوات، مصابة بجروح متعددة بالوجه وكدمات، هدير أحمد علي 23 عاما مصابة بجروح متعدده بالجسم.

ونُقل المصابون لمستشفى الحامول المركزي، وجار عمل الفحوصات والأشعة اللازمة والإسعافات الأولية باستقبال المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.