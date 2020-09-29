مرشحة تحرك دعوى قضائية لتحديد كوتة للمرأة في "النواب" 

أقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي 143 دائرة بجمهورية مصر العربية.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع، بصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة، تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلًا برلمانيًا حقيقيًا إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص.

وذكرت الدعوى أنه رغم قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وقصرتها علي القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى .