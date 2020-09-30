وزير قطاع الأعمال يستعرض موقف تطوير 3 محالج قطن

بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع اللواء كرم سالم، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الموقف الحالى لتطوير 3 محالج قطن تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى الزقازيق بالشرقية، وكفر الدوار بالبحيرة، وكفر الزيات محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة.

وأوضح اللواء كرم سالم، خلال اجتماعه مع الوزير أمس، أن معدلات تنفيذ المحالج الثلاثة قد بلغت نسبة 75%، ومن المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات فى مشروع التحديث الشامل لمصانع الغزل والنسيج فى الأعمال الإنشائية.

وأشاد الوزير بجهود الشركة الوطنية وتطور الأعمال فى مشروع إنشاء المحالج الثلاثة الجديدة، على أن يتم البدء فى تركيب الماكينات فور وصولها فى منتصف أكتوبر المقبل، تمهيداً لتشغيل المحالج المطورة قبل نهاية العام.

وأشار إلى أنه سيتم أيضاً تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل بجانب محلج الفيوم الذى تم الانتهاء من تحديثه وتشغيله، ليصبح إجمالى المحالج المطورة 7 محالج بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع التطوير الكامل والشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.