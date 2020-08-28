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الجزار يستعرض مخطط تطوير قطعتي أرض لشركات قطاع الأعمال بمحور المحمودية

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الوطن
10:29 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط تطوير قطعتى الأرض التابعتين لشركتى (السيوف للغزل والنسيج – الأهلية للغزل والنسيج، التابعتين للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، الواقعتين بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمجموعة الاستشارية.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع مخطط عمراني متميز يحقق أعلي نسب استغلال للأراضي بتلك المواقع، وبما يتماشى مع أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الوزير أن المجموعة الاستشارية، عرضت خلال الاجتماع، مقترح تطوير قطعة أرض شركة السيوف، والكائنة بمنطقة السيوف شرق مدينة السيوف، بمساحة حوالي 41 فداناً، ويتضمن تنفيذ وحدات إسكان فندقي، وأنشطة تجارية ترفيهية، ووحدات إدارية، وعيادات طبية، ووحدات سكنية بمساحات مختلفة، تلائم جميع شرائح المجتمع، مما يخلق بؤرة تجارية ترفيهية ذات طابع معماري متميز في شرق مدينة الإسكندرية، وبالنسبة لمقترح تطوير أرض الشركة الأهلية الكائنة بمنطقة كرموز – محرم بك، بمساحة حوالي 16 فداناً، فاشتمل على أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية، ووحدات سكنية بمساحات مختلفة وملائمة لجميع الشرائح المجتمعية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سبق توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل من شركة السيوف للغزل والنسيج، والشركة الأهلية للغزل والنسيج، التابعتين للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشأن الشراكة في تطوير الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يُعد محوراً تنموياً يسهم فى تغيير الوجه الحضارى لمحافظة الإسكندرية، ورفع قيمة الأراضى بهذه المنطقة، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، كما يُعتبر المحور طريقاً موازياً للكورنيش، يعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

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