حفيدة عبدالله غيث.. أول سيدة في كفر شلشلمون تعلن ترشحها لـ"النواب"

أعلنت مي غيث، حفيدة الفنان الراحل عبدالله غيث، ترشحها لانتخابات مجلس النواب المُقبلة، عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، إذ تُعد أول سيدة في قرية كفر شلشلمون -مسقط رأس الفنان الراحل- تترشح للعملية الانتخابية.

وقالت "مي" لـ"الوطن"، إن تراجع أداء بعض نواب الدائرة، في الدورة الماضية، كان دافعًا رئيسيًا لخوضها التجربة، وتُعلن ترشحها بشكلٍ رسمي، مؤكدة أنها أجرت دراسات عدّة بشأن أوضاع الدائرة، وكذلك رصد شامل لأبرز المشاكل والعمل على وضع حلولٍ لها.

وأشارت إلى أنها حرصت على الترشح بشأن العمل على تحسين أوضاع الدائرة وخدمة الأهالي، إذ لاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين فور إعلان الترشح.

يذكر أن عبدالله غيث لم يكن ممثلا عاديا، حيث إن الممثلين العرب عادة ما يتعلمون من الأجانب، لكن مع عبد الله غيث حدث العكس فقد شاهده الممثل العالمي أنطوني كوين، وانبهر بأدائه ووصفه بالعالمي.

ولم يتنازل طوال مسيرته الفنية، على مدى أكثر من ثلاثين عاما في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، فكل الأدوار التي قدمها علامات وأدوار لا تنسى وستظل خالدة، رغم رحيله عن عمر يناهز 65 عامًا، حيث ولد فى 28 يناير 1928، في قرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955م.

تتلمذ على يد شقيقه "حمدي" وعمل بالتلفزيون، ليبدأ مشوار فني حافل بالعديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الاجتماعية والدينية والتاريخية التي برع في أدائها.

تزوج فى العشرين من عمره، أي في عام 1948 من ابنة خالته، وأنجب منها ولدين وبنتاً، الولد الأكبر سماه "الحسيني" على اسم جده، والثانى سماه "أدهم"، تيمناً ببطل الملحمة الشعبية الخالدة، والذي جسّد أيضاً شخصيته في فيلم للمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، والبنت سماها "عبلة" لأنه كان يعشق الأسماء العربية.

شارك الفنان الكبير في حوالى 14 فيلما، منها فيلم "عاشت للحب" عام 1959، أول أفلامه، وفيلم "لا وقت للحب" عام 1961م مع المخرج صلاح أبوسيف، وأفلام "رابعة العدوية وثمن الحرية والحرام للمخرج بركات"، ثم قام ببطولة فيلم "أدهم الشرقاوي" الذي أخرجه حسام الدين مصطفى، وفيلم "السمان والخريف" عام 1967م.

ومن أهم الأفلام السينمائية الدينية التي شارك فيها الفنان عبدالله غيث "الشيماء" حيث قلم بدور خالد بن الوليد، وقام أيضا ببطولة النسخة العربية من فيلم "الرسالة" الذي أخرجه المخرج العالمي مصطفى العقاد حيث جسد فيه شخصية حمزة بن عبد المطلب عم الرسول، صلى الله عليه وسلم ، كما قام بالأداء الصوتي لشخصية المجاهد الليبي عمر المختار في الفيلم الذي أخرجه مخرج "الرسالة" مصطفى العقاد.

وخلال فترة التسعينيات قدم عددا من الأفلام أهمها "عصر القوة" مع المخرج نادر جلال عام 1991م، و"ديك البرابر" مع المخرج حسين كمال عام 1992م، وفي مجال التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات المتنوعة أهمها "هارب من الأيام والكتابة على لحم يحترق والحب في عصر الجفاف وعابر سبيل والجزء الأول من مسلسل المال والبنون، والمسلسل الوطني الثعلب والذي جسد فيه شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد العذاب، وعروس اليمامة، وخيال الماتة، وعنترة بن شداد، وموسى بن نصير وتحت ظلال السيوف".

وقدم عبدالله غيث مجموعة كبيرة من المسلسلات الدينية أشهرها "ابن تيمية ومحمد رسول الله وعلى هامش السيرة وساعة ولد الهدى والوعد الحق وأبوذر الغفاري"، وفي مجال المسرح قدم العديد من الأعمال المسرحية المتميزة منها "الدخان والفتى مهران والزير سالم والوزير العاشق للشاعر فاروق جويدة، والحسين ثائراً وزيارة السيدة العجوز"، كما قدم العديد من الأعمال الإذاعية منها عابد المداح.

وكان آخر عمل للفنان الكبير عبدالله غيث هو مسلسل "ذئاب الجبل"، الذي كتبه محمد صفاء عامر وشاركه البطولة شقيقه حمدي غيث، وسماح أنور وأحمد عبدالعزيز، وقدم خلاله شخصية شريرة هي شخصية الرجل الصعيدي "علوان أبو البكري" والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وحصل الفنان عبدالله غيث على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل في التلفزيون عامي 1963 و1978، وحصل على جائزة عن دوره في فيلم "ثمن الحرية" عام 1964م، كما حصل علي شهادة تقدير من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1976م، وفي عام 1983م حصل علي درع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل أيضا علي جائزة عن دوره في مسرحية "الوزير العاشق".

ولم يتح القدر للفنان الكبير استكمال الجزء الثاني من مسلسله المتميز "المال والبنون" حيث توفى فجأة وأكمل دوره شقيقه حمدي غيث، وظلت مسيرة الراحل الفنية خالدة إلي اليوم في شتى ألوان الفن